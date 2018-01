Královna ledu nebo Rudá baletka: Která z těchto krásek si podmaní Evropu

Na 110. evropském šampionátu budou jako obvykle rozděleny čtyři sady medailí — muži, ženy, sportovní dvojice, taneční páry. Letos mistrovství hostí Moskva, krasobruslaři budou bojovat ve stejné hale jako na MS 2011.

Vloni se ME konalo v Ostravě a od sportovců sklidilo vlnu chvály. Kteří naši krasobruslaři nás v Moskvě budou reprezentovat?

Největší nadějí na úspěch je podle expertů Michal Březina, který Sputniku poskytl exkluzivní rozhovor. V Moskvě se představí i jeho sestra Eliška Březinová. Na ledu také uvidíme osmnáctiletého Jiřího Bělohradského, který bojoval i v Ostravě. V soutěži tanečních párů uvidíme Cortney Mansourovou a Michala Češku.

Program ME v krasobruslení 2018 v Moskvě:

17. ledna

9:45 muži — krátký program

18:00 slavnostní zahájení

poté sportovní dvojice — krátký program

18. ledna

10:30 ženy — krátký program

16:55 sportovní dvojice — volná jízda

19. ledna

10:15 taneční páry — krátký program

15:45 muži — volná jízda

20. ledna

11:40 taneční páry — volná jízda

16:30 ženy — volná jízda

21. ledna

12:00 exhibice

A koho Sputnik považuje za favority?

I muži mají své dny

Kvintesencí nepředvídatelnosti se může stát závod mužů. Za poslední roky obtížnost této disciplíny prudce stoupla, mnozí sportovci začali do programů začleňovat čtveráky, aby se dostali mezi medailisty. Ale většinou se jim nepodaří zajet program čistě a občas nevítězí ten, kdo „zajel nejlépe", ale ten, kdo „zajel nejméně špatně".

Hlavním uchazečem o titul nejlepšího krasobruslaře starého kontinentu je pětinásobný mistr Evropy a dvojnásobný mistr světa, Španěl Javier Fernández. Fernándeze se trénuje spolu s vítězem Olympiády v Soči Juzuru Hanjú, tito dva jsou také kamarádi. Fernández se díky charakterním emocionálním programům těší velké oblibě jak ze strany publika, tak i ze strany rozhodčích. Také se stal jedním z prvních krasobruslařů, kteří do své jízdy zařadili hned několik různých čtveráků (skáče čtverné toeloopy a salchowy).

Публикация от MyLittleZuzu (@zuzupooh_) Дек 24, 2017 at 4:49 PST

Jeho hlavním vyzyvatelem se stane lídr ruské reprezentace Michail Koljada. Koljada vyvolal velký rozruch před dvěma lety, kdy skončil těsně pod stupni vítězů na mistrovství světa i přesto, že na MS debutoval. V této sezóně již vybojoval bronz ve Finále Grand Prix a na jedné z etap Grand Prix porazil i Fernándeze. Musíme ale poznamenat, že Španěl se přiotrávil a kvůli čemu vypadal naprosto hrozně.

Koljada je jeden z mala sportovců, kteří ve své jízdě mají čtverný lutz. Složitější je jenom jeden skok, čtverný axel, který oficiálně ještě nikdo neskočil.

První dvě místa si mezi sebou nejspíše rozeberou Fernández a Koljada. Ale nesmíme opomenout ani ostatní, kteří udělají určitě všechno pro to, aby naši prognózu vyvrátili.

Mezi těmito krasobruslaři jsou i dva Rusové, kteří letos přestoupili do seniorů. Jmenují se Alexandr Samarin a Dmitrij Alijev.

Na loňském MS juniorů obsadil Samarin třetí příčku. Tento rok už vybojoval bronz na jedné ze seniorských etap Grand Prix. Stejně jako Koljada skáče čtverný lutz, ale na rozdíl od svého konkurenta má občas skok nedotočený (Koljada zase občas padá, podle pravidel však dotočený skok s pádem přináší více bodů než nedotočený bez pádu).

Публикация от figure skating fan-page (@figure_skating_russ) Окт 10, 2015 at 12:21 PDT

Dmitrij Alijev také skáče čtverný lutz a také nemá vždy perfektní rotaci, zato jeho programy jsou mnohem působivější po stránce estetické. Na juniorském mistrovství s přehledem porazila Samarina a obsadil místo druhé. Tento rok se mu však moc nedařilo, měl vážné zranění nohy, které doposud nevyléčil. Na Mistrovství Evropy ale jede, protože jinak by přišel o šanci Olympijských her, neboť Rusko má v mužském turnaji v Pchjongčchangu pouze dvě místa a pojedou tam dva závodníci, kteří převedou nejlepší výsledek v Moskvě (nemluvě však o Damoklově meči v podobě MOV).

Публикация от Сана (@lipniradi37) Окт 21, 2017 at 5:45 PDT

Публикация от Dimitriy Aliev (@dimaaliev) Дек 24, 2017 at 7:35 PST

Mimochodem je zajímavé, že Alijev se začal profesionálně zabývat krasobruslením až ve věku 14 let, předtím lyžoval a bruslil jen na přírodním ledu na jezeru. Pro pochopení: většina krasobruslařů začíná svou kariéru již ve třech letech.

Z dalších evropských krasobruslařů bychom neměli zapomenout na držitele medailí z minulých let Michala Březinu a Alexeje Byčenka.

Březina začal svou kariéru velice slibně, když získal stříbro na MS juniorů, pak následovala celá řada bramborových medailí a evropský bronz. Podaří se mu zlepšit svůj výsledek? Budeme se těšit!

Ještě jedním uchazečem o medaile je Izraelec Alexej Byčenko, který před dvěma lety získal stříbro. Začátkem své kariéry reprezentoval Ukrajinu, ale tradovalo se, že měl neshody s ukrajinskou federací. Rozhodl se opustit svou zemi a stal se součástí reprezentace izraelské, jeho výsledky šly nahoru. Pro tohoto veterána však bude těžké zopakování svého stříbrného úspěchu, protože má relativně snadný program pouze se čtvernými toeloopy, které jsou nejlehčí čtverné skoky.

Na fotografii je zprava

Публикация от ぴっぴ🍍 (@yuzu_sato_shoma) Ноя 30, 2017 at 4:31 PST

Zlatý hřeb večera

Přecházíme k té nejkrásnější polovině lidstva, která k televizi a do hal láká nejvíce diváků.

Hlavní intrikou této disciplíny a možná i celé soutěže je souboj mezi dvěma žákyněmi jedné trenérky, Jevgenií Medveděvovou a Alinou Zagitovovou.

Публикация от Evgenia Medvedeva FAN (@evgenia_medvedeva_fan_) Дек 9, 2017 at 5:50 PST

Jevgenije Medveděvová je všeobecně uznávanou Královnou ledu, světová rekordmanka a dvojnásobná mistryně světa, která na seniorské úrovni prohrála pouze jeden závod. Má tisíce fanoušků po celém světě, především v Rusku a Japonsku, kteří jí často věnují své malby.

Публикация от team_russia_fk (@team_russia_fk) Ноя 20, 2017 at 12:52 PST

Публикация от Евгения Медведева (@evgeniia_medvedeva_fan) Янв 13, 2018 at 3:26 PST

Ale začátkem sezóny se Medveděvová zranila a kvůli tomu musela vynechat Finále Grand Prix a mistrovství Ruska, a proto nikdo neví, v jaké je kondici.

Její hlavní vyzývatelkou je ministryně juniorů a vítězka Finále Grand Prix mezi dospělými Alina Zagitovová, která díky své volné jízdě na hudbu Ludwiga Minkuse z baletu Don Quijote dostala přezdívku Rudá baletka. Zagitovová má potenciálně složitější program než Medveděvová, ale ani jednou ho v této sezóně nezajela úplně čistě, navíc má o něco horší skluz. Diváci se do ní ale už zamilovali díky jejímu úchvatnému vzhledu.

Публикация от TAKAKO (@azagitova_fan) Янв 11, 2018 at 3:30 PST

Публикация от Yoshiko.O (@yoshiko.0109) Янв 4, 2018 at 10:37 PST

Společná trenérka Zagitovové a Medveděvové byla mimochodem uznána za nejlepšího ruského trenéra tohoto roku.

O bronz se utkají Italka Carolina Kostnerová, a ještě jedna Ruska Maria Sotskovová.

Sotskovová má moc složitý program z hlediska techniky a neustále se zdokonaluje, v této sezóně například začala skákat s rukou nad hlavou, což jí přináší body navíc. Zároveň však má problémy s rotací skoků a nepyšní se nejlepším skluzem. Tyto nedostatky jí však nezabránily tomu, aby trochu senzačně vybojovala letošní stříbro Finále Grand Prix.

Публикация от ❤◾FIGURE SKATING GALLERY◾❤ (@1figure_skating1) Ноя 21, 2017 at 10:59 PST

Kostnerová je veteránkou krasobruslení a jednou z nejstarších účastnic této soutěže. Na svém krku má olympijský bronz, zlato mistrovství světa a rovněž je pětinásobnou mistryní Evropy. Rozhodčí vysoce hodnotí její skluz a choreografii, její technický arzenál však zůstává pozadu za mladší generací.

S Kostnerovou je spojena dramatická historie. Chodila se se známým italským chodcem Alexem Schwazerem. Když bylo zjištěno jeho dopování, prohlásil, že mu jeho přítelkyně pomáhala, aby se dokázal skrýt před dopingovými kontrolami. Takže ji diskvalifikovali spolu s ním a její osobní život byl rovněž pohřben pod troskami (vy byste asi také nepokračovali ve vztahu s člověkem, který by vás prozradil antidopingovým komisařům). Po diskvalifikaci se rozhodla pro rázný krok. Opustila prosluněnou Itálii a přestěhovala se do pochmurného Petrohradu, kde ji teď trénuje Alexej Mišin, bývalý učitel Jevgenije Pluščenka.

„Když jsem se rozhodla, že se chci vrátit, položila jsem si otázku, kdo z trenérů je mi chopen dát co největší množství nových znalostí? Takže jsem ani vybírat nemusela. Otázka byla jen v tom, jestli dokážu zaujmout Mišina natolik, aby se mnou chtěl pracovat," řekla Kostnerová v interview pro noviny Sport-Express.

Публикация от Carolina Kostner (@mskostner) Ноя 16, 2016 at 5:42 PST



Poslední Mohykáni

Těsně před závodem odstoupil jeden z horkých favoritů, německý pár Aljona Savčenková a Brunot Massot, který údajně zdokonaluje velmi složitý prvek, kterým je odhozený trojitý axel. Olympijský vítěz v této disciplíně, ruský trenér Oleg Vasiljev, se však domnívá, že diváci o nic nepřijdou: „Samozřejmě intrika trochu klesla, vždyť Savčenková/Massot by bojovali o medaile. Ale máme dost soupeřů i uvnitř země. Na mistrovství bude moc zajímavé soupeření mezi Tarasovovou/Morozovem a Stolbovovou/Klimovem. Tato intrika nikam nezmizela, byla by zajímavá i bez odstoupení," řekl v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti.

Xenia Stolbovová a Fjodor Klimov vybojovali na Olympiádě v Soči stříbro v osobní a zlato v týmové soutěži, na jednom ze světových mistrovství obsadili druhou příčku a v roce 2015 div nepřekonali světový rekord, který v té době patřil jejich krajanům Taťaně Volosožarové a Maximu Traňkovovi. Možná, že by získali i více medailí, ale bohužel je stále pronásledovala zranění a nemoci: záněty, uskřípnutí nervů a „obyčejné" zdravotní potíže…Dokonce vymysleli vystoupení na exhibice, ve kterém předvedli, jak bojují proti zdravotním problémům.

Stolbovová má také pověst krasobruslařské ikony stylu.

Публикация от @superspin_63 Июл 10, 2017 at 1:04 PDT

Публикация от ŠTØLBØVÅ (@stolbova_ksenia) Дек 27, 2017 at 1:42 PST

Публикация от ŠTØLBØVÅ (@stolbova_ksenia) Май 21, 2017 at 4:59 PDT

Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov vtrhli do elity krasobruslení v loňském roce, kdy vyhráli Finále Grand Prix a vybojovali bronz na světovém mistrovství, přičemž na posledním ze zmíněných turnajů vystupovala Tarasovová s řeznou ránou nohy. Z takzvaných prvků „ultra cé" má ruský pár čtverný twist.

Публикация от Figure Skating fan @JAPAN ❄️ (@miwaciel) Дек 16, 2016 at 9:21 PST

Публикация от NT (@ka_s_ap_e) Окт 22, 2017 at 7:31 PDT

Ruským párům hodí rukavici Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Ciprès, kteří loni vybojovali bronzovou medaili. Jejich trumfem je čtverný odhozený skok.

Публикация от Alissa Sk8er (@alissask8eredits) Окт 30, 2017 at 7:58 PDT

Публикация от Vanessa James (@vanessa_james_sk8) Мар 26, 2017 at 9:36 PDT

Tancuj, tancuj, vykrucaj, vykrucaj…

Tance na ledě jsou jedinou disciplínou, kde skoky nejen že nejsou, ale dokonce jsou zakázány, a proto je pro lajky náročné pochopit, kde se sportovec dopustil chyby a proč zvítězil ten či onen pár. Dokonce ani trenéři to někdy nedokáží a musí se dívat do protokolů, aby pochopili, kde to vázlo. Občas můžete slyšet komentář typu: „Jízda byla fajn. Obtížnost však ne. Proč? To nechápu. Musíte se zeptat rozhodčích. Technicky a emocionálně byla jízda moc dobrá." Takto okomentoval trenér Alexandr Žulin výsledek svých svěřenců při krátkém programu na minulém světovém mistrovství.

Mají-li mladší sportovci v jiných kategoriích šanci čistou jízdou porazit zkušené borce, v tancích čistá jízda nestačí, protože lídři také obvykle jedou bez chyb a rozhodčí nemají důvod, proč by dávali přednost nováčkům před mistry. Kvůli takovému postupu se v tancích neoficiálně uplatnila svérázná hierarchická stupnice s „obyvateli nebes", prostě „elitou" a „plebsem".

Je téměř jisté, že zlato získají Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron. Aby dvojnásobní mistři světa a trojnásobní mistři Evropy přišli o titul, nejenže musí spadnout. Měli by spadnout dvakrát nebo třikrát. Jinak je nikdo neporazí.

Diváky ale čeká urputný boj o stříbro mezi ruskou dvojicí Jekatěrina Bobrovová a Dmitrij Solovjov a italskou Anna Cappelliniová a Luca Lanotte. Loni Italové porazili Rusy na evropské úrovni, Rusové je jim však porážku oplatili na mistrovství světa. Takže aspoň tady bude konkurence podobná té, která je mezi muži, ženy a sportovními páry.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Anna Cappelliniová a Luca Lanotte