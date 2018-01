Žena bez tvářě: v čem je tajemství její popularity

Je možné být populární a současně nikým nerozpoznatelnou? Ruské bloggerce Valery se podařilo spojit neslučitelné. Více než půl milionu sledujících Valery by dali hodně, jen aby viděli její tvář, ale ona je raději drží v napětí.

Zdá se, že život Valery se skládá jenom z cestování. Dnes je v Miláně, zítra je v Paříži, pozítří v New Yorku,… Na fotografiích je Valery vždy elegantně a draze oblečená — taška Chanel, lodičky Manolo Blahnik, hodinky Rolex, šperky Cartier, šaty Louis Vuitton a Dolce&Gabbana. Samotná bloggerka však tvrdí, že si vydělává na takový život výhradně sama — dívka se jednou přiznala, že pracuje ve stavebnictví.

Valery se nebojí otevřeně mluvit na různá témata — úspěch, peníze, muži, věk, manželství, feminismus.

Valery si ráda hraje se svými čtenáři, pořádá pro ně různé soutěže a štědře odměňuje vítěze. Příkladem může sloužit týdenní rubrika Who is Who, v níž Valery nechává hádat slavné osobnosti nebo rubrika Světoví muži Valery, v níž vyjadřuje své názory na muže různých národností.