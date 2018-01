Soulož s roboty by mohla zachránit naši společnost, věří Církev Satanova

Uvádí to Metro. Zakladatel Církve Satanovi Anton Lavey předpověděl sex s roboty před více než dvěma desetiletími. Dnešní satanisté stále věří, že by nás to mohlo všechny zachránit.

Podle Laveyho plánu by lidé mohli využít roboty pro ukojení svých temných instinktů.

Uncanny Lover: The Satanic history of sex dolls https://t.co/uCgjHdFw5P — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) 15 января 2018 г.

​Magistr Církve Satanovi Blanche Barton napsal: „Vědci a techničtí šílenci dělají bombastické pokroky v této oblasti tím, že vyvíjejí realistické umělé lidské společníky, obě varianty: jak skutečné panenky, tak i variantu virtuálních facebookových přátel."

Církev Satanova má na Twitteru více než 125 tisíc sledujících.