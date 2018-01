7 důkazů toho, že neuronové sítě brzy předhoní člověka

Portál AdMe.ru uvádí, co už umí neuronové sítě a co dokáží v nejbližší budoucnosti.

© Fotolia/ Carloscastilla V čem prohráváme s umělou inteligencí

Každoročně umírá asi 20 milionů lidí na onemocnění srdce. Vědci z Nottinghamské univerzity zadali do neuronové sítě údaje 295 tisíc pacientů, naučili ji hodnotit úroveň rizika srdečně-cévních onemocnění, a potom otestovali na 80 tisících chorobopisů. Zatímco obyčejný lékař (pomocí standardní stupnice Americké kardiologické komory) dokáže určit pravděpodobnost cévní mozkové příhody u pacienta s přesností 72,8 %, vyškolená umělá inteligence — s přesností 74-76 %. Vědci uvádějí, že by to mohlo zachránit o 355 životů více.

Aplikace SkinVision může podle fotografie mateřského znaménka s přesností 83 % určit, jestli je to zhoubný útvar nebo ne.

2. Pomáhají zvyšovat úrodu

Microsoft a výzkumný institut Icrisat vytvořily aplikaci, která analyzuje údaje a určuje nejlepší dobu pro sítě, sleduje stav půdy a vybírá vhodná hnojiva. Indičtí farmáři, účastnící se projektu, začínali sít podle příslušné SMS a ve výsledku sklidili úrodu o 30-40 % větší, než obvykle.

3. Odhalují podvodníky

Na celém světě aktivně bojují proti finančním podvodům a praní špinavých peněz, ale s objevením se neuronových sítí se tento boj stal mnohem efektivnější. Platební systém PayPal pomocí umělé inteligence porovnává miliony transakcí a nachází mezi nimi podezřelé a některé banky používají systém identifikace osob pomocí porovnání fotografií ze své databanky a fotografií z přepážek v bankách, čímž se poskytování úvěrů na falešné dokumenty snížilo desetkrát.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Umělá inteligence Putina dovedla Ameriku do hysterie

V září 2017 na pivním festivalu v Čching-tao (Čína) neuronová síť pomohla dopadnout 25 pachatelů trestných činů, z nichž jeden byl na útěku celých 10 let. 18 pouličních kamer bylo připojeno k systému rozeznávání tváří a k objevení těch, kteří se skrývali před policií, stačila jediná vteřina.

5. Skládají hudbu

Umělá inteligence pod pseudonymem Aaron vytvořila svou první hudební skladbu ve spolupráci se známou americkou zpěvačkou a herečkou Taryn Southernovou. Ve videoklipu Break Free je Aaron zároveň skladatelem i autorem snímku.

Neuronová síť vytvořená společností Sony skládá hudbu a inspiruje se přitom klasickými díly Johanna Sebastiana Bacha.

6. Vyhrávají nad člověkem v intelektuálních hrách

Ještě nedávno se odborníci domnívali, že k vytvoření umělé inteligence, která bude schopná hrát tak složitou hru, jako je Go, budou třeba desetiletí. Ale v roce 2015 se neuronová síť AlphaGo stala prvním programem, který zvítězil nad profesionálním hráčem Go, a na jaře 2017 složitější verze programu zvítězila nad Kche Ťiem, nejsilnějším hráčem Go na světě. Lidstvo hraje tuto hru už 3000 let, ale neuronová síť potřebovala k jejímu naučení se pouhých 70 hodin. Algoritmus programu je univerzální, a proto je schopný splnit i jiné úkoly podobné úrovně.

7. Řídí automobily

Bezpilotní automobily už fungují, například jako taxi londýnského letiště Heathrow, a odborníci slibují, že na masovém trhu se objeví do roku 2025. Umělá inteligence se bude nejen orientovat na cestě a rozeznávat překážky, ale i samostatně provádět diagnostiku auta a pamatovat si přání cestujících: teplotu uvnitř automobilu, hlasitost hudby a polohu sedadel.