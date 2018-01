Cesta do pekla. Co slyšeli sovětští vědci v hloubce 12 tisíc metrů

Dodnes si mnozí lámou hlavu, co se stalo v roce 1983, kdy sovětští geologové během vrtaní sondy do hloubky 12 kilometrů náhle přerušili práce. Projekt Kolský superhluboký vrt byl úplně přerušen. Jedním z hlavních důvodů by mohl být záznam, který udělali vědci, z něhož dostali strach. Sputnik tento záznam vypátral a nabízí ho vaší pozornosti.