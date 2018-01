Majitelé atrakce vyhodili mrtvou Španělku do řeky

V Peru bylo v řece Vilcanota (Urumamba) nalezeno tělo turistky, která zahynula 2. ledna 2018. Žena nešťastně skočila Bungee jumping a zemřela. Majitelé atrakce nechtěli mít nepříjemnosti s policií a vyhodili mrtvolu do nejbližší řeky, vyšetřovatelé však zločince odhalili, oznamuje The Sun.

28letá Natalie Salazarová ze Španělska cestovala v Peru o novoročních prázdninách v blízkosti starobylých inckých památek. Před odjezdem zkusila populární atrakci The Flight of the Condor, která se pokládá za jednu z nejdelších ve světě, a při pádu zemřela.

Majitel a pracovník atrakčního podniku dali rozporuplné výpovědi. Jeden z nich řekl, že nějaký muž nasedl s touto ženou do jednoho koše, a lano nevydrželo. Bylo to podle slov pracovníka příčinou smrti Natalie a zranění jejího partnera.

Avšak poté, co po dívce bylo vyhlášeno pátrání, a do atrakčního podniku přišla policie, mužové se přiznali, že sami hodili tělo mrtvé ženy do řeky. Teď budou pohnáni před soud.