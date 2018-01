Velkolepé geny a přebytečná váha: lékař o zdraví Donalda Trumpa

Ošetřující lékař amerického prezidenta Donalda Trumpa Ronny Jackson v úterý vystoupil před žurnalisty, kde vypověděl o podrobnostech psychického a fyzického zdraví Donalda Trumpa. Závěr: je zcela zdráv. Jen by nebylo od věci, aby „shodil“ několik nadbytečných kilogramů, zmínil Jackson.

„Prezidentovy ukazatele jsou dobré a celkově má dobré zdraví. Pravděpodobně takové zůstane po dobu celého období jeho prezidentství," řekl lékař na brífinku žurnalistům.

Americkému prezidentovi je 71 let a osm měsíců, jeho váha je okolo 108 kilogramů, měří 190 centimetrů. V klidovém režimu jeho srdce bije 68 úderů za minutu, má tlak 122 na 74. Po celou dobu svého života Trump nepije a nekouří, nevěnuje se ale sportu. Rád jí fastfood. Psychicky je zdráv, nehledě na to, že média rády na toto téma spekulují.

Poprvé jako prezident prošel lékařským vyšetřením v pátek 12. ledna.

„Dobrý pacient"

„Je to dobrý pacient. Plní doporučení lékařů," řekl žurnalistům Jackson.

Ošetřující lékař věnoval na brífinku v Bílém domě žurnalistům více času, než jim obyčejně věnuje žurnalistům tisková mluvčí Sarah Sandersová. Na otázky odpovídal déle než hodinu.

Hlavním závěrem je to, že americké prezident je zcela zdráv. Jackson vypověděl, že dokonce i v tom případě, že Trump rád zapíjí hamburgery Kolou, má zdraví výborné.

„Velkolepé geny," řekl lékař. Přitom prohlásil, že by nebylo špatné, kdyby americký prezident shodil čtyři až sedm kilogramů a zvykl si na každodenní tělocvik, který je potřeba ještě naplánovat.

Také prohlásil, že u Trumpa objevil obdivuhodnou věc: prezident každé ráno vstává a doslova jako „restartovaný", šikovně se přepíná od starých stresů a starostí, které se nashromáždily za předchozí den. Vstupuje tak svěží do nového dne.

„Nikdy jsem neviděl, že by prezident byl vystaven příliš velkému stresu… Má unikátní schopnost vstávat ráno z postele jako restartovaný… a prostě vstupuje do nového dne. Celkově si myslím, že mu to pomáhá vyrovnat se s úrovní stresu," řekl žurnalistům Jackson.

Lékař ovšem svému pacientovi radil, aby snížil úroveň cholesterolu. Americký prezident každý den užívá aspirin jako prevenci srdečních onemocnění, dále preparáty proti vypadávání vlasů a pro snížení úrovně cholesterolu.

Psychicky zdráv

Přibližně polovina času byla na brífinku věnována psychickém zdraví prezidenta. Po dlouhou dobu různá média a experti hovořili na téma psychického zdraví prezidenta.

Lékař prezidenta rozhodně odmítl jakékoli narážky na možné psychické odchylky Trumpa. Podle jeho slov prezident sám trval na prověření svého psychického zdraví, nehledě na to, že se s tím původně nepočítalo.

Jackson sdělil, že americký prezident „naprosto výborně" prošel testem na psychiku a nemá „absolutně žádné psychické nemoci".

„Vidím ho každý den. Necítil jsem žádné varování ohledně kognitivních schopností a neurologických funkcí," dodal Jackson.