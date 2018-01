Světová média šokoval krutý mráz v ruském Ojmjakonu

V lednu sloupec teploměru v Ojmjakonu klesl pod mínus 60 stupňů. The Washington Post uvádí, že při podobné teplotě je trvalé nebezpečí omrzutí, a uvádí fotografie místních obyvatel s ojíněnými obličeji.

Noviny uvádějí vzpomínky novozélandského fotoreportéra Amose Chapla, který v zimě 2015 na pokyn The Washington Post pracoval v této oblasti. Podle jeho slov po dvou dnech pobytu v Jakutsku, kdy trávil na vzduchu pouze několik hodin, byl doslova "fyzicky rozbit".

Noviny uvádějí, že nehledě na neuvěřitelnou zimu, prodavači na trhu stále chodí do práce. „Pouliční obchodníci nemusí ochlazovat své ryby, protože teplota vzduchu stačí k tomu, aby se ryby nekazily," našli plusy reportéři Bored Panda.

„Zima, jejímž následkem nám může zamrznout oční bulva, nezastavila život ve vesnici," pokračuje tisk. To potvrzují britské noviny The Telegraph, které uveřejnily video s čínskými turisty, kteří se při teplotě mínus 65 stupňů rozhodli ponořit do jednoho z jakutských pramenů.