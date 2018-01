Klimatologové uvedli první přesné odhady teplot pro příští století

Na konci tohoto století teploty na Zemi stoupnou o 2,2-3,4 stupně Celsia, a to i v případě, že všechny státy budou dodržovat své závazky v rámci Pařížské klimatické dohody, uvedli vědci ve svém článku zveřejněném v časopise Nature.

„Náš výzkum téměř zcela vylučuje to, že se ke konci tohoto století teploty na Zemi buď nezmění, nebo prudce stoupnou. Víme teď lépe, co máme dělat. Klima poměrně citlivě reaguje na růst koncentrace CO2, což nás nutí s tímto problémem bojovat, avšak nikoliv natolik, že by veškeré naše úsilí bylo marné," říká Peter Cox z Exeterské univerzity ve Velké Británii.

Většina vědců, kteří zkoumají zemské klima, dnes nepochybuje o tom, že globální oteplování existuje a že pokud se nepodaří omezit růst teplot na 1,5-2 stupňů Celsia, dojde k radikálním změnám tváře naší planety. O této skutečnosti nasvědčuje měření tuctů klimatických družic a mořských bójí a stovky klimatických modelů planety.