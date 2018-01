Chlapec-model napsal před smrtí své dívce na WhatsApp: Právě mne podřízli

26letý mladý muž byl zraněn rovnou do srdce a poslední, co stačil udělat, byla zpráva své milé.

Když byl James Brindley zraněn nožem do srdce, to jediné, co stihl udělat, bylo odeslání své dívce zprávy na WhatsApp: „Právě mne podřízli. Dvě sekundy a zavolám sanitku." K útoku došlo v Aldridge, nedaleko Walsallu, píše The Mirror.

Lauren mu v panice odpověděla:"Jamesi? Prosím, řekni, že jsi v pořádku. Mám zavolat tvým rodičům? Bojím se volat tebe, zavolal jsi sanitku?" Avšak mladý muž byl mrtev. Udělal ještě několik kroků a padl pouhých několik metrů od domu rodičů.

Sedmnáctiletý chlapec, jehož jméno nebylo uvedeno, a 21letý Aaron Kahrod se přiznali, že zasadili začínajícímu modelu smrtelnou ránu. Jenže tvrdí, že šlo o sebeobranu. Obžaloba ale sdělila, že se nezletilý snažil po vraždě zbavit se jakýchkoli důkazů. Navíc, podle očitých svědků, provokovali útočníci oběť a chovali se agresivně.

Nehledě na veškerá úsilí zdravotníků, mladý muž zemřel. Obžalovaní vinu popírají, vyšetřování pokračuje.