V Rumunsku se objevil Hitlerův kmotřenec

Obyvatel rumunské vesnice Voievodeasa Adolf Ernst Städler tvrdí, že kmotřencem Adolfa Hitlera, a že dostal jméno po něm. Podle slov 77letého muže ho führer pokřtil v táboře pro etnické Němce v blízkosti rakouské hranice v Hohenschwangau (Bavorsko). Oznámil to rumunský portál Monitorul.

Städler se narodil 25. dubna 1941. Říkal, že Hitler slíbil pokřtít první dítě, které se v tomto táboře narodí, a to byl právě on. Podle jeho slov ho führer držel v náručí. „Můj rodný list byl vytištěn zlatými písmeny a podepsán Hitlerem", zdůraznil důchodce. Dodal, že jeho matka také dostala od Hitlera určitou peněžní částku.

Jak podotkl Städler, jeho rodiče byli Němci, žili ale v Rumunsku, pak se přestěhovali do Německa, a po ukončení Druhé světové války se vrátili zpět do Rumunska. Matka spálila rodný list svého syna, ten ho ale dokázal po mnoha letech obnovit v archivu poté, co dostal německé občanství. Tento dokument také potvrzuje, že Städler byl skutečně prvním dítětem, které se narodilo v táboře u Hohenschwangau.

Důchodce podotkl, že i když dostal německý pas, nehodlá se přestěhovat do Německa.