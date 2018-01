Trump navrhl přenést jednání o Donbasu z Minsku

Americký prezident Donald Trump navrhl přenést jednání o vyřešení konfliktu v Donbasu do hlavního města v jiné zemi. O tomto informoval prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev po schůzce s americkým lídrem.

Podle Nazarvajeva, se prezidenti shodli na tom, že „Minsk-1" je ve slepé uličce, protože strany nedošly ke vzájemnému porozumění.

„Od začátku to mělo probíhat v Kazachstánu. Dbal jsem na to, aby se tam všichni sešli. Domluvili jsme se, že budeme pracovat v tomto směru", — dodal prezident. Rovněž vystoupil za invazi mírotvůrců v Donbasu pro upřesnění hranic.Nazarbajev přiletěl do Spojených Států v úterý s oficiální návštěvou. Ve stejný den se setkal s Trumpem. Ve čtvrtek se Nazarbajev vyslovil na jednání Rady bezpečnosti OSN.