Fanzóna na Mistrovství světa 2018 v centru Kaliningradu pojme více než tisíc fanoušků

© Foto: Press service of Adidas/Arsen Galstyan V Petrohradě postaví záchytku pro fanoušky MS 2018 v fotbale

Fanzóna, která vzniká v historickém centru Kaliningradu k Mistrovství světa ve fotbale 2018 (MS 2018), bude připravena naráz pojmout více než 15 tisíc fanoušků a začne fungovat v dubnu. Informovala o tom ve středu kaliningradská tisková služba.

„Zůstaly pouze závěrečné práce, které musí být podle plánu splněny do dubna. Na místě budou zajištěny veškeré inženýrské sítě. Zároveň se do ní vejde 15 tisíc fotbalových fanoušků", oznámil Alexandr Rolbikov, místopředseda oblastní vlády.

Ve zprávě se také mluví o tom, že vchod do fanzóny bude po dobu všech hracích dnů MS bezplatný. Diváci mohou sledovat přímé přenosy zápasů na velkých obrazovkách a také bude pro ně připraven zábavný program.

Zápasy fotbalového Mistrovství světa se budou konat od 14. června do 15. července v 11 městech Ruska. Kaliningrad bude hostit čtyři duely skupinové fáze: Chorvatsko — Nigérie (16. června), Srbsko — Švýcarsko (22. června), Španělsko — Maroko (25. června) a Anglie — Belgie (28. června). Podle odhadů oblastního Ministerstva kultury a cestovního ruchu přijede během her do Kaliningradské oblasti až 120 tisíc turistů.