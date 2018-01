Čína zakázala dovoz plastového odpadu k zpracování, Evropa panikaří

Britský list The Guardian píše, že Evropa schválila tento týden novou ekologickou super strategii. EU má rychleji, než se to plánovalo dřív, vyřešit problém zpracování plastového odpadu. Byl schválen plán, jak ho udělat „znovu použitelným nebo zpracovatelným“ do roku 2030.

Co urychlilo tuto krizi? Od ledna zakázala Čína zákeřně dovoz plastového odpadu na své území za účelem zpracování, poněvadž to škodí její vlastní ekologii.

A nyní tedy prudce klesly vyhlídky pokrokových zemí, jež se starají o ekologii, na další kreslení pěkných diagramů „ozelenění prostředí."

Dosud byla, například, britská ekologie zajištěna aktivním exportem upotřebených umělých hmot do Jihovýchodní Asie: za pět posledních let tam dovezli víc než tři miliony tun (je to asi pět set Eifelovek hmoty. S ohledem na to, že umělé hmoty jsou lehčí než ocel, se toto číslo dá zvýšit desetinásobně).

Není to ale celý problém. Existuje další aspekt (proto bylo vyřešení úkolu vytčeného v sedmdesátých letech odloženo na 2030). Spočívá v tom, že výroba neškodného balení, sáčků a lahví, je dnes v pokrokovém světě prostě ekonomická sci-fi. Biologicky rozložitelné plasty existují. Neexistují ale způsoby, jak je rychle uplatnit v masové výrobě a nahradit jimi levné, ale neekologické polymery. Prostě proto, že ekologické jsou 8-10 krát dražší.

Ale ani to není všechno. Existuje ještě jeden nepříjemný fakt: značná část tak zvaných biologicky rozložitelných sáčků a lahví se ve skutečnosti v přírodě nerozkládá. Často je něco, co reklamují jako „biologicky rozložitelné balení," ve skutečnosti obyčejná umělá hmota, do které přidali škrob. A po vyhození prostě na ulici místo speciálních míst na zpracování se rozpadá na drobné, ale stejně nerozložitelné plastové kousíčky.