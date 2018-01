Srbský ministr obrany: musíme vědět, kdo objednal vraždu Ivanoviče a kdo stiskl spoušť

Sputnik požádal srbského ministra obrany Aleksandara Vulina, aby okomentoval tuto událost.

Jak okomentujete vraždu srbského politika Olivera Ivanoviče v Kosovské Mitrovici?

© AFP 2018/ Sasa Djordjevic V Kosovu zastřelili předáka srbské strany

Když zavraždíte Srba v severní části města Kosovska Mitrovica, vysíláte tím strašný signál, že Srbové nemají v Kosovu co dělat a že zločiny pokračují. Připomínám, že mezinárodní společenství se stalo odpovědným za mír, bezpečnost a právní stát v Kosovu a Metochii po agresi NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Od té doby tam bylo zabito více než tisíc Srbů a nikdo se za to nezodpovídal. To musí skončit. Případ vraždy Ivanoviče musí být vyřešen, musíme vědět, kdo ji objednal a kdo zmáčkl spoušť.

Včera jste řekl, že situace v Kosovu není zcela klidná. Jsou srbské ozbrojené síly připraveny zareagovat i na severu Kosova, jestli se ukáže, že jsou tam Srbové nedostatečně chráněni?

Nelze nazvat situaci klidnou, jestliže byl zavražděn tak významný člověk z teroristických pohnutek. Samozřejmě, Srbové v Kosovu a Metochii jsou znepokojeni. Naše armáda respektuje rezoluci RB OSN 1244 a nachází se tam, kde má (to znamená za hranicemi Kosova — pozn. red.). Pozorně sledujeme situaci a vše, co mohu říci, je to, že žádné ohrožení bezpečnosti Srbů v Kosovu nebude dopuštěno.

Je to dobrý důvod k návratu srbských jednotek ozbrojených sil do Kosova? Vždyť to je obsaženo v rezoluci RB OSN 1244.

Vše záleží na vůli předních velmocí. Ony to mohou rozhodnout. Mne v této situaci znepokojuje jiná věc: tento příšerný zločin může být využit k tomu, aby byly přesunuty albánské síly na sever Kosova.

Co jim nyní může zabránit v tom, aby řekli: „U vás v kosovské policii na severu Kosova pracují Srbové, vy nemůžete vyřešit případ trestného činu, je to vaše vina. Vyměníme vedení policie a určíme člověka, kterého bude Priština považovat za schopnějšího. A vyšleme sem kosovskou jednotku zvláštního určení, protože situace je znepokojující." To by byl velmi vážný problém a my se snažíme, aby nikdo nevyužil tuto tragedii jako záminku k převzetí kontroly nad severem Kosova. Kosovští vojáci útvaru se nemohou objevit na severu. (Prezident Srbska Aleksandar) Vučič jako vyjednávač dostal záruky i od NATO, že bezpečnostní síly Kosova na severu Kosova nebudou. Zatím se nic nezmění, podle rezoluce RB OSN 1244, jsou KFOR (mise NATO) jedinými ozbrojenými silami v Kosovu, s nimiž spolupracujeme. Odsun KFOR z Kosova je možný pouze se souhlasem RB OSN a já nevěřím, že k tomu dojde. (…) Kosovská armáda neexistuje a neobjeví se v budoucnu.