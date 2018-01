V Turecku žije největší počet uprchlíků na světě

V pátek o tom napsal list Hürriyet.

Podle uvedeného dokumentu z nich má povolení k pobytu pouze 600 tisíc osob. Z celkového počtu ostatních uprchlíků 3,4 miliony pochází ze Sýrie a 300 tisíc z Iráku, Afghánistánu, Íránu Somálska a dalších zemí.

Podle informací listu se jedná o největší počet uprchlíků na světě, který je větší než celkový počet obyvatelstva třetí (po Istanbulu a Ankaře) nejlidnatější turecké provincie Izmir, kde podle tureckého statistického úřadu v roce 2016 žilo 4,223 miliony obyvatel.

V březnu 2016 EU a Turecko pro řešení migrační krize v Evropě uzavřely dohodu, podle které všichni nelegální migranti, kteří dorazili z Turecka do Řecka, musejí být navráceni zpět. Tehdy Brusel Ankaře slíbil 6 miliard eur, zrušení vízové povinnosti do léta 2016 a zahájení nové kapitoly vstupních vyjednávání výměnou za omezení toku uprchlíků do Evropy.

Od té doby se však vztahy mezi Bruselem a Ankarou prudce zhoršily. 13. ledna turecký ministr pro otázky EU Ömer Çelik prohlásil, že jeho zemi nikdo „nesmí vnímat jako uprchlický tábor, se kterým je nutné spolupracovat v otázkách zamezení nelegální migrace". Turecko trvá na tom, aby EU splnila své závazky v otázce zrušení bezvízového statusu, a hrozí, že v opačném případě odstoupí od migrační dohody.