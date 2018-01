Administrátor hotelu v Dublinu zahanbila britskou blogerku, která chtěla dostat pokoj zdarma výměnou za reklamu. Na video, které Elle Darby umístila na svůj kanál, upozornil New York Magazine.

V 17minutovém videu, které nese jméno — „Byla jsem odhalena", — dívka vypověděla, že napsala do hotelu White Moose Cafe a Charleville Lodge dopis s prosbou o poskytnutí bezplatného pokoje od 8. do 12. února. Za to nabízela, že hotelu udělá reklamu na svém YouTube kanálu, který sleduje 87 tisíc lidí a na Instagramu, kde má 76 tisíc sledujících.