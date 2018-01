Irácký soud odsoudil občanku SRN k trestu smrti za styk s IS

Centrální trestní soud v Bagdádu odsoudil německou občanku marockého původu k trestu smrti oběšením za členství v teroristické organizaci IS, praví se v soudním usnesení, které získala k dispozici agentura RIA Novosti.

Koncem loňského prosince zadržely irácké úřady osm občanek SRN obviněných z účasti na činnosti teroristické fronty IS. Podle zdroje RIA Novosti, má většina obžalovaných děti. Ženy byly obviněny z účasti v IS a nelegitimního vstupu do Iráku.

„Centrální trestní soud projednal případ německé občanky obžalované z terorismu a schválil rozsudek trestu smrti oběšením," prohlásil mluvčí Irácké soudní rady, soudce Abdul Settar Berekdar.

© AFP 2018/ Frederic Wallois V Pentagonu uvedli počet bojovníků IS, který zůstává v Sýrii a Iráku

Soudce dodal, že obžalovaná se přiznala, že přišla z Německa do Sýrie a pak do Iráku kvůli oddanosti teroristické frontě IS, a že přišla spolu se dvěma dcerami, které se vdaly za členy fronty.

Berekdar poznamenal, že obžalovaná poskytovala logistickou a další pomoc frontě a je obviněna z účasti na útoku proti iráckým bezpečnostním jednotkám a vojákům.