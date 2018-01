Papež přirovnal mnišky drbny k teroristkám

„Víte, jak se dá označit mniška drbna?" zeptal se svých posluchaček mnišek. „Teroristka. Protože se drby podobají bombám. Někdo je odpálí, zničí životy, kdežto klepna klidně odejde." Papež dodal, že nejlepší prostředek proti touze po drbání, je držet jazyk za zuby. A neuposlechnou-li ho mnišky a budou i nadále drbat, dokáže ďábel proniknout i do klášterů.

Papež to pronesl žertovně a mnišky se zasmály, jenže není to poprvé, co tvrdí, že pomluvy jsou nejhorší zlo. Minulý měsíc to řekl na návštěvě Bangladéše.

Nicméně jeho slova nebyla všemi stejně zhodnocena. Jak píše Reuters, jeden ze šéfredaktorů místních novin poznamenal, že zneužití dětí katolíky připomíná terorismus mnohem více než drby. Papež na tuto poznámku nereagoval.