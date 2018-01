„Drzost síly“. Diplomat okomentoval jednání USA v Sýrii

„To je výsledek nekompetence. Ne marně jeden z amerických politologů velice dobře definoval podstatu americké politiky jako „nekompetence síly". Já bych to nazval ještě tvrději — drzost síly: pokud jsi silný, znamená to, že máš pravdu, síla rozhoduje všechno. Ale ne. V současném světě síla zdaleka nerozhoduje všechno. Vytváří se multipolární svět. Co se týče Sýrie, kde jednání USA hnulo Turecku žlučí, to je všechno výsledkem neznalosti situace, vztahů a tak dále. Činnost USA je škodlivá, podvratná. Spojené státy toho pokazily na Blízkém Východě dost. Po tom, co tam způsobily, doslova jako slon v porcelánu, bude třeba hodně, dlouho a s velkým úsilím vše obnovovat," řekl Alexandr Vavilov.