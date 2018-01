Mexická vláda znovu vyhlásila válku velkému drogovému kartelu

„Kartel Jalisco — nové pokolení je prioritním cílem (boje) pro federální vládu," uvádí portál Excelsior slova nového mexického ministra vnitra Alfonsa Navarrete Pridy.

Není to první případ, kdy vláda zařazuje tuto zločineckou skupinu do seznamu hlavních cílů. V květnu 2015 už Mexiko vyhlásilo válku Jaliscu po zmatku, který vyvolali bandité ve městě Guadalajara a poté, co ostřelovali armádní vrtulník.

Kartel Jalisco — nová generace bojuje o kontrolu nad obchodem s drogami v tomto státě. Jeho členové napadli policejní hlídku na jedné z místních dálnic — 15 policistů bylo zabito a dalších pět zraněno. Tento útok byl co do počtu obětí z řad bezpečnostních orgánů jedním z největších za poslední roky v Mexiku. Potom členové tohoto kartelu napadli příslušníky mexického Národního četnictva u města Ochotlan, kdy zahynulo devět lidí, z nichž bylo pět četníků a dva náhodní kolemjdoucí.

K největší akci kartelu došlo v květnu 2015. Tehdy se ulice města Guadalajara staly bojištěm mezi mexickými federálními silami a bandity. Zločinci sestřelili vojenský vrtulník, následkem čehož zahynulo osm lidí.