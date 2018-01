Šipulin, An a Usťugov nebyli pozváni na ZOH 2018

Biatlonista Anton Šipulin, závodník v short tracku Viktor An a lyžař Sergej Usťugov nejsou na seznamu potenciálních účastníků Olympijských her 2018 v Pchjongčchangu, prohlásil první viceprezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.

„Tito sportovci, jako jsou například Viktor An, Anton Šipulin nebo Sergej Usťugov, nebyli aktéry vyšetřování v rámci Oswaldovy komise, nikdy nebyli zapleteni do žádných dopingových skandálů a všechny jejich četné vzorky, které odevzdali během své kariéry, svědčí o tom, že jsou to „čistí" sportovci. Nicméně jejich jména na seznamu potenciálních účastníků OH zatím nejsou," uvádí Pozdňakovova slova tisová služba Ruského olympijského výboru.

Podle jeho slov zašle Ruský olympijský výbor na MOV dotaz ohledně důvodů, proč nebyla řada předních reprezentantů Ruska zařazena na seznam potenciálních účastníků Olympiády v Pchjongčchangu.

„Dnes zasíláme na adresu MOV oficiální dopis s otázkou o konkrétních důvodech nezařazení předáků ruských reprezentací v řadě druhů sportu na seznam potenciálních účastníků Olympijských her. V souladu s rozhodnutími výkonného výboru má MOV výhradní právo pozvat anebo nepozvat ty či ony sportovce. Zároveň ale mají být důvody tohoto rozhodnutí odůvodněny a vysvětleny sportovcům," uvádí slova Stanislava Pozdňakova tisková služba Ruského olympijského výboru.