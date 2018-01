Více než třetina útočných letadel A-10 už nikdy nemusí vzlétnout

Jestliže vedení amerického vojenského letectva nenajde prostředky na nákup nových křídel pro vojenskou techniku, podstatná část A-10 Thunderbolt II nikdy nevzlétne. To může být dalším „hřebíčkem do rakve" útočného letadla, které Spojené státy nemohou „poslat do důchodu" už více než třicet let.

V roce 2007 firma Boeing vyhrála kontrakt na dvě miliardy dolarů na dodávku 242 párů nových křídel pro „prasata", jejichž flotilu tvoří 280 letadel. Jak tvrdí společnost, americké vojenské letectvo dostalo 173 nových kompletů a poté již neprodlužovalo smlouvu. Americká nevládní organizace Project On Government Oversight (POGO) však uvedla, že ministerstvo dostalo pouze 171 párů nových křídel.

Časopis tvrdí, že nehledě na prohlášení tajemnice amerického vojenského letectva USA Heather Wilsonové o možném vyčlenění prostředků na opravu útočných letadel, tento projekt zařadili na ministerstvu do kategorie "nefinancovatelných". Vedení vojenského letectva by chtělo, aby veškeré výdaje za nákup nových křídel vzal na sebe americký kongres, píše Popular Mechanics.