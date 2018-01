Je Uber bezpečnou službou? Řidič této společnosti je obviněn ze znásilnění čtyř žen

Přitom obvodní právní zástupce Dan Dow oznámil, že kriminálník mexického původu neřídil vždy pro Uber, když vezl uvedené ženy.

Zároveň advokát upozornil na to, aby společnost Uber zlepšila systém sledování svých pracovníků.

Žalobci ze své strany uvádějí, že Alarcon-Nunez si vybíral ženy, které byly na cestě domů z večírků. Po odvozu je intoxikoval, pak na ně zaútočil a vzal jim mobily a šperky.

Aby zamaskoval svojí identitu, používal kriminálník při obdržení platby jiné jméno.

Dan Dow se obrátil na uživatele služeb Uber, aby se přesvědčili, že nasedají do auta správného řidiče. Měli by to udělat způsobem verifikace licenčního štítku a dalších informací poskytnutých klientovi.