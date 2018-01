Od lásky k nenávisti: Jižní Korea probírá vyloučení Viktora Ana

Místní tisk začal aktivně překládat ruská média a dotaz Ahn Hjon-su (korejské jméno sportovce) se stal jedním z nejpopulárnějších za posledních 24 hodin v největším vyhledávači země Naver.

Kdybychom chtěli stručně popsat prvotní reakci jihokorejských novin, mohli bychom použít slovo „šok". Národní hrdina, který si vybojoval hned tři medaile na Olympijských hrách v Turínu, byl neprávem vyloučen z reprezentace kvůli úrazu, ale prokázal své mistrovství pod ruskou vlajkou. Nejtitulovanější závodník v short tracku. Nikdy ho z žádného porušení antidopingových pravidel nepodezřívali…Jak je možné ho vyloučit?

„Něco tu smrdí. Zbývá pouhých 17 dnů a pokud nemohl jet, proč to nevěděli dřív?" rozčilil se uživatel informačního portálu Naver Sports pod nickem sm10.

„Doufám, že to není pravda. Chci ho vidět v Pchjongčchangu," píše DoubleU. „Vypadá to, že se v MOV prostě rozhodli nepouštět většinu ruských sportovců. Je to škoda," komentuje Čiumam.

Mnozí však obviňují ruské vedení a tvrdí, že An si nevybral tu správnou zemi.

„Dobře jim tak, Rusům, vzpomeňme si, co jejich federace prováděly v Soči. Viktor An není korejský sportovec, a proto je jedno, jestli se bude účastnit nebo ne," píše Irisam.

„Ti Rusové jsou beznadějní. Nepojede nejen Viktor An, ale i mnozí další sportovci, což je pro takovou dopingovou zemi, jakou je Rusko, v pořádku. Je to normální, aby z 33 medailí, které byly získány na Olympiádě, 11 bylo odebráno kvůli dopingu? V tomto státě nejen uplácejí soudce, ale i nalévají dopingem," je si jist JasonBourne.

Anovi stoupenci však měli co na to odpovědět.

„Skutečnými grázly jsou ti, kteří odsuzují Ahn Hjon-su. On neopustil vlast, ale vlast opustila ho. Hlavním zločincem je Korejský svaz rychlobruslařů, stát mu také nedokázal pomoct. Neopustili byste i vy v takovém případě zemi a nezačali závodit pod jinou vlajkou? Takže když to budeme brát v úvahu, neměli bychom mu nadávat. Musíme přemýšlet o vlastním chování," soudí uživatel s nickem y721.

Mezi fanoušky dokonce vzniká teorie, že na vyloučení Viktora Ana se mohli podílet jeho bývalí korejští soupeři.

„V žádném článku se neuvádí, že by bral zakázané přípravky…Pokud je to msta Jižní Koreje, je to mezinárodní ostuda," píše johathan.

Mnozí žádají o oficiální vysvětlení a čekají na konečné seznamy. S možným vyloučením Ahn Hjon-su se ale bývalí krajané už většinou smířili.