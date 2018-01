Olympijské hry nebo politická fraška? Situace ruských sportovců pobouřila český internet

5. prosince bylo v Lausanne rozhodnuto, že se ruští sportovci mohou ZOH 2018 zúčastnit, avšak bez své vlajky a hymny. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) jmenoval zvláštní výbor, který ze seznamu ruských sportovců, který předložila ruská strana, vybere jen „čisté" sportovce. Nikdo by neřekl ani slovo, kdyby tento výbor nepovolil účast sportovců, kteří byli z dopingu usvědčeni a potrestáni. To by mělo hlavu i patu.

Ale proč nesmí do Pchjongčchangu biatlonista Anton Šipulin, o kterém ani ostatní biatlonisté nepochybují? Stejným případem je i běžec na lyžích Sergej Usťugov, který stejně jako Šipulin nebyl zapleten do žádné dopingové historie a nefiguruje ani ve zprávě Oswaldovy komise. Oba při světových pohárech absolvují spousty dopingových zkoušek, kterými vždy prošli.

MOV své rozhodnutí zatím nekomentuje. Úplný seznam sportovců, kteří se budou moci zúčastnit ZOH 2018, bude kompletní 27. ledna. Sportovci, kteří nebudou na ZOH pozváni, obdrží odůvodnění rozhodnutí.

Na sociálních sítích se objevují reakce i českých fanoušků. Většina těchto reakcí se váže k Antonovi Šipulinovi, kterého se většina zastává. Vždyť všichni chápou, že se celou sezónu pohybuje mimo Rusko a na světových pohárech je pod neustálým dohledem dopingových komisařů. Kde je tedy háček? Pojďme se podívat na sociální sítě a názory českých „expertů" mezi fanoušky.

Karel Novotný se na Facebooku Šipulina zastává a nechápe, co se to nejen ve sportu děje.

Na Twitteru Jan Suchan zase od MOV vyžaduje vysvětlení.

Nejsem fanouškem konspiračních teorií o protiruském spiknutí, ale MOV by měl u Šipulina, Ana, Usťugova i dalších “nepřipuštěných” ruských sportovců jasně vysvětlit, proč do Koreje nesmí. Snad to udělá… — Jan Suchan (@jsuchan7) 23 января 2018 г.

Na příspěvek Suchana reaguje Václav Kirsch, který se podivuje nad neúčastí takových hvězd.​

Souhlasím. Tohle někdo musí vysvětlit, protože tohle jsou potenciální hvězdy her. Všichni bez problémů jezdí SP. Šipulin má dobrou pověst, Ustiugov nebyl jako jeden z mála Rusů v té partě okolo Legkova, která dostala ban již dříve. — Václav Kirsch (@venclis) 23 января 2018 г.

​Josef Zavřel na Facebooku zase navrhuje originální řešení, co na to Fourcade a Eder?

Vypadá to, že fanoušci v tom mají jasno, musíme jen počkat do 27. ledna, kdy nám MOV odůvodní svá rozhodnutí.

