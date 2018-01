Ital hledá srdce svého syna, které bylo transplontováno před 20 lety

Pro tento účel v ulicích města Livorno vyvěsil čtyři plakáty a hledá osobu, které bylo transplantováno srdce jeho syna Christiana, který zemřel před 20lety v mladém věku 17 let na mozkové krvácení.

„Kde jsi, kouzelný tlukote?" napsal na transparentech 62letý otec Mario Bartoli. Vyvěsil je v den smrti svého syna naproti pomníku Quattro Mori, na besídce Gazebo della Terazza, na hřbitově dei Lupi a na náměstí, které nese jméno Christiana.

V dopise, který byl publikován v deníku il Tirreno a na Facebooku, píše:

„Od té prokleté noci uplynulo 20 let, ale v mé paměti zůstanou obrazy a vzpomínky navždy. Ten večer se stal nejhorším okamžikem mého života, ale pro jiné rodiče se naopak stal nejlepším a nezapomenutelným datem.

V ten hrozný večer jsem si ani nemohl představit, že z natolik velké bolesti se může narodit takový krásný a nezopakovatelný příběh. Po 20 letech jsem zatoužil o seznámení se s tím, koho bych mohl nazvat ‚kouzelným tlukotem‘. Čekal jsem tak dlouho, protože jsem nechtěl být přítomen v životě osob, které tolik trpěli, aby neměly pocit, že mi dluží."

Pán touží „o položení své dlaně na hrudník, aby znovu uslyšel tep tvého ‚kouzelného tlukotu‘ a také by té osobě chtěl povědět o síle, kterou ji dal ‚kouzelný tlukot‘". „Chtěl bych mu říct, že má ve svém hrudníku srdce překrásného kluka, který se stal ikonou lásky mnoha lidí. Pokud se to neuskuteční, pořád mám tvůj ‚kouzelný tlukot‘, který jsem slyšel pokaždé, když jsem se díval do nebe a posílal ti polibek s poděkováním za pomoc a sílu, kterou jsi mi dával, abych pochopil, že tento příběh je natolik krásný a významný."