Čeká americký solární průmysl zářivá budoucnost, nebo se nad ním stahují mračna?

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cla na dovoz solárních panelů může zbrzdit rozvoj solárního průmyslu v USA, varuje list The New York Times.

Díky levnému importu solárních panelů, daňovým úlevám a dalším státním iniciativám prožívají posledních několik let solární farmy ve Spojených státech boom, píše list The New York Times. To se však může změnit poté, co Trump v pondělí prohlásil, že uvaluje čtyřletá cla na dovoz panelů ze zahraničí.



Od příštího roku mají být cla na úrovni 30 procent a po čtyřech letech budou snížena na 15 procent. Asi 95 procent solárních panelů používaných v USA se importuje ze zahraničí, převážně z Malajsie a Jižní Korey. Trump proto doufá, že tato iniciativa pomůže zvýšení počtu pracovních míst v americkém průmyslu.

„Dnes naše rozhodnutí přispěje k vytvoření pracovních míst v Americe pro Američany," prohlásil v úterý Trump v Oválné pracovně Bílého domu.

Mnozí odborníci však pochybují, že tento krok naplní jeho očekávání a upozorňují, že může vést nejen ke snížení konkurenceschopnosti sluneční energie, ale dokonce i ke snížení pracovních míst v odvětví.

Výroba solárních panelů totiž zaměstnává zlomek zaměstnanců v solárním průmyslu. V odvětví pracuje přes 260 tisíc Američanů, ale pouze necelých 2 000 z nich se přímo podílí na výrobě solárních panelů. Zbytek se převážně zabývá montáží a údržbou solárních projektů. Navíc se během instalace solárních panelů používá americká ocel vyrobená americkými dělníky v Americe. Pokud dovoz panelů ze zahraničí klesne, tak tato pracovní místa budou ohrožena.

Za posledních osm let import levných panelů snížil náklady solárních projektů až o 85 procent. Kvůli clům však v letech 2018 až 2022 může být nainstalováno o 11 procent méně panelů, upozorňuje list. Díky clům se ceny prostě vrátí na úroveň let 2015 a 2016, ale „ani v té době američtí výrobci nebyli konkurenceschopní", upozorňuje Varun Sivaram, odborník na solární energii v Radě pro zahraniční vztahy.

Místo toho se při výrobě elektrické energie bude více uplatňovat levný zemní plyn. Posílení domácí výroby solární energetiky tak může být v nedohlednu, uzavírá The New York Times.