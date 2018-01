První tanker s ruským plynem dorazil do USA

Ve středu tento tanker dorazil do Bostonu. Podle informací na webových stránkách systému se tanker nachází v přístavu v určité vzdálenosti od břehu.

Média nejdříve uváděla, že první zásilka plynu ze závodu Jamal SPG bude dodána do USA. Uvádělo se, že zkapalněný plyn z ruského závodu, naloděný v britském přístavu Isle of Grain, byl nakonec přeexpedován na tanker Gaselys a vyslán do Bostonu. Loď měla dorazit do cíle 20. ledna, ale v pátek 19. ledna změnila kurz na španělský přístav Algeciras. Společnost Engie později zdůvodnila změnu trasy špatným počasím a uvedla, že loď nakonec stejně popluje do Bostonu.