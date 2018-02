Otec s krásnou dcerou přivezli do Moskvy pravé české pivo

V ruském hlavním městě bylo pravé české pivo vzácností, kterou bylo možné ochutnat v Českém domě nebo v omezeném množství u takových výrobců, jako jsou Krušovice a Budweiser, zatímco v Česku je takových výrobců řádově 300. To bylo impulsem pro Maxima, aby přivezl pivo z českých rodinných tradičních pivovarů, které ho vaří v malém množství.

© Sputnik/ Ulyana Charkina Klubu českých pivovarů

Pro milovníky a znalce tohoto nápoje se tak otevřela nová možnost ochutnat originální druhy v dalším podniku — v Klubu českých pivovarů, který se nachází přímo v centru města. Maxim se domnívá, že tato restaurace by měla být podle svého názvu místem, kam budou přicházet lidé, kteří mají společný zájem, mají rádi české pivo, kam budou přicházet nejen se napít, ale i popovídat si.

© Foto: Ulyana Charkina Klub českých pivovarů

Nyní je možné v Maximově restauraci ochutnat pivo ze tří pivovarů: Antoš, Zichovec a Kunratice. Toto pasterizované a nefiltrované pivo, které je možné skladovat pouze 3-4 měsíce, což je komplikací pro velké distributory, kteří ho nestíhají prodat, a plusem pro Maximovu restauraci.

Tyto malé rodinné pivovary začaly vařit pivo na export nedávno, protože neměly moderní vybavení. Pro Maxima i pro ně je to první zkušenost. Ale žádné zvláštní komplikace s českými pivovary jako s partnery nevznikly. Pracovat s nimi je příjemné a Češi mají podobnou mentalitu jako Rusové, říká Maxim.

Během docela krátké doby provozu restaurace (přibližně 2 měsíce) bylo možné vytypovat hlavní návštěvníky. Většinu návštěvníků tvoří muži nad 35 let: „Mladí lidé do 35 let ještě z různých důvodů nestačili navštívit Českou republiku. Aby si člověk zamiloval české pivo, musí ho nejdříve ochutnat a k tomu je nutné si zajet do Čech." Hosté většinou dávají přednost klasickým ležákům. Co se týče jídla, jsou populární žebírka, klobásky a předkrmy.

© Sputnik/ Ulyana Charkina Klub českých pivovarů

Maximovi pomáhá v podnikání jeho rodina: manželka a dcera Anita. První období po otevření restaurace byli hlavními návštěvníky přátelé a známí. Nyní se v Klubu českých pivovarů objevili noví návštěvníci a stálí hosté.

Maxim také hovořil o dalších plánech restaurace: „Nemyslím si, že budeme otevírat další podniky. Každý podnik má svou atmosféru, kterou nelze prostě rozmnožit. Doufám, že za nějakou dobu se naše restaurace stane kultovní a populární."