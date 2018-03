Rusko nechystá zapojení do zbrojního závodu - Kreml

„Prezident poznamenal, že by to v žádném případě nemělo být považováno za začátek závodů ve zbrojení, neboť to není nic jiného než odpověď Ruské federace na zrušení smlouvy o protiraketové obraně, odstoupení Spojených států ze smlouvy o protiraketové obraně a velmi aktivní proces vytvoření globálního systému protiraketové obrany, který z dlouhodobého hlediska mohl překonat strategickou paritu, jadernou paritu a ve skutečnosti neutralizovat strategické síly Ruské federace," řekl Peskov novinářům.

Ministry of Defence of the Russian Federation Fantazie: Vladimir Putin promluvil o nejnovější super zbrani Ruska (VIDEO)

Odpověď na otázku, zda se v této souvislosti zintenzívní izolace Ruské federace a že se Rusko nestane obdobou KLDR z hlediska vnějších kontaktů, řekl: „Toto je nesprávné a hypertrofované vnímání pohledu prezidenta, který uvedl ve svém poselství."

Podle mluvčího je odrazující prvek jaderné triády z hlediska mezinárodní stability a bezpečnosti dobře znám a všemi akceptován.

Jak připomněl Peskov, Vladimir Putin vysvětlil, že v letech 2004-2005 Rusko pečlivě varovalo USA před takovými akcemi a zdůrazňovalo, že Rusko bude vynuceno k obnově této parity.

„Právě to, co prezident řekl včera, je zaručené zachování strategické parity, což je nezbytné v zájmu míru ve světě a stability," řekl tiskový mluvčí ruského prezidenta.