EU pohrozila USA obchodní válkou

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pohrozil USA odvetnými opatřeními na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení cla na dodávky ocele a hliníku. Uvádí se to v tiskovém prohlášení Evropské komise.

„Velmi litujeme podobného rozhodnutí, které se stalo do nebe volajícím zasahováním do světových trhů kvůli ochraně svého vlastního, a které nebylo přitom odůvodněno otázkami národní bezpečnosti," prohlásil šéf Evropské komise. Ve zprávě se uvádí, že Evropská unie připravuje odvetná opatření, která by neodporovala normám Světové obchodní organizace.

© AFP 2018/ Georges Gobet Evropa se připravila na obchodní válku s USA

„Protekcionismus nemůže být odpovědí na společné problémy v ocelářském sektoru. Místo navrhování řešení, může tento krok jen zhoršit situaci," je přesvědčen šéf Evropské komise. Juncker ujistil, že Evropa nebude „sedět s rukama v klíně", zatímco budou USA zavádět nepoctivá opatření, jimiž utrpí tisíce Evropanů.

Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová rovněž podotkla, že ochranářská opatření americké administrativy budou mít záporný vliv na transatlantické vztahy a světové trhy. „Navíc zvýší cenu a omezí výběr ocele a hliníku pro americké spotřebitele, včetně amerických výrobců, které závisí na dovozu," poznamenala Malmströmová.