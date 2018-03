Zaměstnanci McDonald´s na mráz vyrazili žačku kvůli školní uniformě

© Sputnik/ Natalia Seliverstova Zaměstnanec newyorského McDonaldu si přivydělával prodejem kokainu v Happy Mealu

14letá Lucy Haffendenová a její kamarádka byly vyhnány z pobočky rychlého občerstvení v Erithu v pondělí kolem páté hodiny, uvádí otec dívky.

V McDonald´s oznámili, že pro všechny děti ve školní uniformě platí zákaz konzumace v pobočce jižního Londýna kvůli zabránění protispolečenskému chování.

Otec dívky, Mark Haffenenm říká, že tato situace je odporná.

„Myslím, že je to naprosto šokující. Neudělaly nic špatného," řekl 51letý muž pro The Sun. „Všichni víme, jaké je počasí, nedokážu uvěřit, že jim dovolily jít ven.

Holky se posadily a pak přišel někdo ze zaměstnanců a řekl, že musejí odejít. Je to trapné, takhle se obsluha nesmí chovat (není to dobrý způsob zacházení se zákazníky).Stalo se to, když teploty v hlavním městě prudce klesly kvůli „ Velké bestii z východu ", která pohltila Británii.

Mluvčí společnosti McDonald´s řekl: „Zákazníci jsou o tom při nákupu informováni a jídlo je zabaleno s sebou.

„I když neexistují žádné náznaky toho, že zmíněné dívky páchají činy proti sociálnímu chování, bezpečnost našeho týmu a zákazníků je pro nás nesmírně důležitá a politika se proto dodržuje v jakékoliv době."