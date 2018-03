V Lotyšsku prohlásili, že ruský plyn při mrazech nestačí

Lotyšští spotřebitelé za studeného počasí mohou pocítit nedostatek plynu dodávaného z Ruska. Nastoluje to před baltskou zemí otázku vytvoření zaručených zásob plynu. Toto mínění vyslovila Zane Kotaneová, předsedkyně podnikové správy Conexus Baltic Grid, který spravuje Inčukalnskou podzemní nádrž, píše Sputnik Lotyšsko.

Kvůli špičce odběru v krizové situaci nebo za mrazů neexistuje technická možnost přečerpání potřebného množství plynu, vysvětlila Kopaneová. Z toho důvodu je jediným způsobem na zásobování plynem Lotyšska a regionu naplnění na podzim Inčukalnské podzemní nádrže.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Média: Lotyšsko chce přimět Gazprom k prodeji podílu v místních aktivech

V porovnání s jinými obdobími roku 2017 bylo do nádrže přečerpáno menší množství plynu. Kotaneová má za to, že jsou naléhavě potřebné nové normy, které by stanovily nejen odpovědnost operátora systému, ale také účast odběratelů a obchodníků na zajištění stabilních dodávek.

Důležité rovněž je „ zaťukat na sousedy", aby se také zúčastnili vytvoření spolehlivého regionálního systému, poznamenala Kotaneová.

Inčukalnská podzemní nádrž funguje dnes v maximálním režimu. V Lotyšsku již mají státní rezervu ropných výrobků. Byla vytvořena pro případ energetické krize nebo ohrožení státu.