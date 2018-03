Když uděláte tyto chyby, přeměníte čaj v nebezpečný nápoj

Vybírat čaj s příchutí citrusů

V roce 2013 Journal of Toxicology zveřejnil výzkum 30 různých druhů čaje podle úrovně toxicity. Tehdy ve všech exemplářích zaznamenali nebezpečně vysoký obsah olova, v některých dokonce i aluminia. Kovy zvyšující riziko vzniku nemocí srdce, ledvin a reprodukčního systému. V roce 2015 Journal of Food Composition and Analysis doplnil výzkum novými údaji. Ukázalo se, že sáčkový čaj s příchutí citrusů obsahuje o 10-70krát více aluminia, kadmia a olova než ostatní druhy čaje.

© Fotolia/ Mizina Sáčky s čajem

Kupovat levné druhy čaje

Podle výzkumu Journal of Food Composition and Analysis se v roce 2013 ukázalo, že levný čaj obsahuje 3krát více fluoru, což vede k nemoci zubů a artritidě.

Pít příliš horký čaj

Britský otolaryngolog Henry Sharpe se domnívá, že příliš horký čaj může špatně zapůsobit na cévy nosohltanu. Normální teplota nápoje je 50-60 °С, proto se spařený čaj musí ochladit a stát 5-7 minut.

Vařit silný čaj

The New England Journal of Medicine zveřejnil příběhy několika pacientů, kteří měli zvyk pít silný čaj. Například 47letá žena během 17 let každodenně pila čaj, který spařila ze 100-150 sáčků. Přišla o všechny zuby a její kosti se staly křehkými kvůli nashromáždění fluoru v kostech.

© Fotolia/ Nishihama Zelený čaj

Pít čaj hned po jídle

Výzkum Kalifornijské univerzity v roce 2011 ukázal, že čaj zhoršuje absorpci organismem jídla a právě železa. Může to vyvolat špatné následky. Medici radí, aby mezi obědem a čajem byla asi dvacetiminutová přestávka.

© Fotolia/ Belokoni Dmitri Šálek čaje

Pít čaj před spánkem

Když večer pijete čaj, můžete zapomenout na spánek. Tep a průtok krve se zrychlují, nervní systém a mozek se probouzí.