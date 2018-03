MZV RF pohrozilo USA speciálními místy pro americké novináře

Američtí novináři se zastali ve čtvrtek svých ruských kolegů na brífinku Ministerstva zahraničí USA poté, co je mluvčí Heather Nauertová obvinila z práce pro ruskou vládu a odmítla odpověď na položenou otázku.

„Odváží-li se MZV USA ještě jednou nazvat naše novináře přítomné na brífinku novináři z Ruska a kvůli tomu odmítnout rozhovor, uděláme to, co jsme slíbili: zřídíme speciální místa pro novináře z USA. Je to nepřípustné chování," řekla Zacharovová.

Upřesnila, že to bude uděláno v tiskovém středisku MZV, na brífincích a tiskových konferencích. „Speciální místa, aby teď i vaši novináři pocítili, jaké to je," zdůraznila.

Mluvčí MZV poznamenala, že nelze rozlišovat zpravodaje podle země a národnosti.

„Jsou to novináři, kteří dělají svoji práci. Ano, mají národnost. Přišli samozřejmě z Ruska. Ale nesmíte je odmítat kvůli jejich občanství," řekla Zacharovová.

Vyslovila zároveň vděčnost americkým novinářům, kteří hájili právo ruských kolegů na to, aby se vůči nim chovali jako vůči ostatním.