Pták v přímém přenosu sedl na hlavu moderátorky (VIDEO)

Ibis rudý s přezdívkou Sophie, kterého do studia převezli ze zoologické zahrady kvůli jiné zprávě, vletěl do záběru těsně před reklamní pauzou. Nehledě na to se dívka nelekla a pokračovala. Poté se pták pokusil přeletět na druhého moderátora, ale ten si rukama přikryl hlavu a pták zmizel.

@nichellenews8 didn’t miss a beat that woman is awesome a true professional! pic.twitter.com/vr3Bk0QW0H — MaximusTheGreat (@maximus_HI) 26. února 2018

​Uživatelé internetu se této situaci smáli a pochválili moderátorku za chladnokrevnost.

Jeden z diváků přirovnal tuto situaci k epizodě v seriálu Přátelé.