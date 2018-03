12 zaměstnání, na kterých začnete podvádět své partnery

Uvádí se, že nejvíc podvádí ženy lékařských profesí (23 %). Mezi muži jsou nejvíce nevěrní pracovníci průmyslu (29 %).

Procento podvádějících ve sféře IT je 12 % mezi mužskými a 8 % mezi ženskými respondenty. Zatímco mezi muži pracujícími ve sféře IT podvádí celkem 12 % respondentů, mezi ženami je to méně (8 %). Do seznamu nejméně věrných zaměstnání se také dostali učitelé (ženy — 12 %, muži — 4 %), pracovnici ve sférách marketingu (ženy — 4 %, muži — 6 %), práva (ženy — 4 %, muži — 4 %), maloobchodu (ženy — 9 %, muži — 8 %), financí (ženy — 9 %, muži — 8 %), sociálních prací (ženy — 9 %, muži — 2 %), umění (ženy — 4 %, muži — 3 %), zemědělství (muži — 3 %) a politiky (ženy — 1 %).