Ukrajina zahanbila SpaceX

„Pokud budeme hovořit o opakovaném použití raket Muska, tak to vše není tak jednoznačné. Pokud se raketové starty provádějí méně než 50krát ročně, tak z možnosti opakovaného užití rakety neplyne téměř žádná výhoda. Jedná se do značné úrovně o bublinu. Musk se ale snaží vytvořit trh pro velký počet startů do kosmu," řekl činitel.

Podle Děgtjarenka bude velmi těžké najít náklad supertěžkou raketu Falcon Heavy. Činitel promluvil o vytváření sovětské supertěžké rakety Eněrgija, prohlásil, že pokud by projekt pokračoval, tak by bylo realizováno opakované použití raket. Řekl, že Ukrajina by raketu podobnou Falconu 9 dokázala vytvořit během 3-5 let.

„Jak je možné, že Musk došel tak rychle do Falconu 9 a Falconu Heavy? Protože použil existující technologie, existující technická řešení. Vzal lidi z raketových společností USA a ti mu dostatečně rychle vytvořili raketu, která létá," myslí si Děgtjarenko.

Podle jeho slov Musk získal velký počet grantů, jeho vlastní prostředky by stěží pokryly třetinu nákladů na tyto projekty.