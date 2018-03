„Bestie z východu“ by mohla přispět k nárůstu infarktů, tvrdí výzkum

Informuje The Telegraph. Zdravotní úředníci již varovali, že počet srdečních záchvatů se po ochlazení okamžitě zvýšil. Obávají se, že „bestie z východu" by mohla způsobit nebývalou úmrtnost, a to navíc v situaci, kdy britští zdravotnici již bojují proti nejhorší chřipce za deset let.

Nová studie ukazuje, že prudké změny počasí by mohly téměř zdvojnásobit riziko infarktu. Stačí změny o pouhých pět stupňů, bez ohledu na teplotu.

Vědci uvedli, že výsledky první velké studie, která zkoumala dopad kolísání počasí na zdraví srdce, naznačují, že globální oteplování by mohlo přispět k nárůstu kardiovaskulárních onemocnění.

Badatelé sledovali více než 30 tisíc pacientů s infarktem, kteří se nacházeli v amerických nemocnicích po dobu šesti let.

Výzkumníci poté zkoumali kolísání teploty během 24 hodin před každým srdečním záchvatem, a to na základě místních meteorologických záznamů.

Celkově výsledky ukázaly, že srdeční infarkty byly o 5 % pravděpodobnější při kolísání každých pěti stupňů Celsia v průběhu 24 hodin.