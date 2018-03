Naftogaz vyžaduje od Gazpromu kompenzaci za nákup plynu v Evropě

Sdělil to ve vysílání kanálu 24 hlavní komerční ředitel ukrajinské společnosti Jurij Vitrenko. Kvůli rozhodnutí ruského koncernu je Naftogaz nucen nakupovat plyn za zvýšenou cenu, oznámil manažer. Podle něho by se ukrajinská společnost mohla vyhnout problémům, kdyby Gazprom o zastavení dovozu plynu varoval s předstihem. „Pravděpodobně bychom i v tomto případě snížili spotřebu plynu, bylo by to ovšem očekávanější a naplánované," uvedl.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Gazprom zruší smlouvy s Naftogazem na dodávky a tranzit plynu

Dříve Gazprom přerušil smlouvu na dodávku a tranzit plynu s ukrajinským Naftogazem . Předseda vedení ruské společnosti Alexej Miller vysvětlil, že se příčinou rozhodnutí stalo asymetrické řešení Stockholmského arbitrážního soudu o smlouvě s Naftogazem, které „podstatně narušilo rovnováhu v zájmech obou stran". V této situaci Gazprom nehodlá „vyřešovat ekonomické problémy Ukrajiny" pomocí svých vlastních prostředků, zdůraznil Miller.

Ve středu Stockholmský arbitrážní soud vyřešil kauzu Gazprpomu a Naftogazu o smlouvě na tranzit plynu. Soud nařídil ruské straně zaplacení 4,637 miliard dolarů jako kompenzaci za nedostatečnou dodávku plynu na tranzit přes Ukrajinu. Ovšem s ohledem na dřívější rozhodnutí o smlouvě na dodávku plynu musí Gazprom zaplatit méně — 2,56 miliard dolarů. Vedení ruské strany oznámilo, že s tímto rozhodnutím nesouhlasí.