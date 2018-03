Blízkou planetu, kde mohl být život, zasáhla zničující vlna radiace

Astrobiologové v roce 2016 slavili objev planety Proxima b, která měla mít všechny podmínky nutné pro život. Navíc byla velmi blízko naší sluneční soustavě, vzdálená pouze 4,24 světelných let. Nicméně pokud tam život skutečně byl, tak ho s největší pravděpodobností vyhladil zásah sluneční radiace, píše Futurism.

© Foto: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle Kepler objevil 10 exoplanet podobných Zemi

Planeta obíhá hvězdu Proxima Centauri, na které v březnu 2017 došlo k velmi silné erupci, jež byla desetkrát silnější než ty největší erupce na Slunci. Během ní se Proxima Centauri stala po dobu deseti vteřin tisíckrát jasnější než obvykle a vyslala na svou planetu čtyři tisíckrát více radiace, než Země dostává od Slunce.

„Během miliard let, co se planeta Proxima b formovala, podobné erupce mohly vyhladit jakoukoliv atmosféru nebo oceán a sterilizovat povrch. To znamená, že podmínky nutné pro život mohou zahrnovat více faktorů než pouze správnou vzdálenost od Slunce a tekutou vodu," uvádí astronomka Meredith MacGregorövá z Carnegie Institution for Science.

Trpasličí hvězdy jako Proxima Centauri patří mezi nejběžnější typ hvězd v naší galaxii a vědci objevili v jejich obyvatelné zóně několik planet, na kterých může být život. Nicméně jak příklad Proximy Centauri ukazuje, tato třída hvězd je náchylná k ničivým erupcím, a proto jakýkoliv život na jejích planetách musí být nějakým způsobem chráněn před velmi silnou radiací.