Fotograf byl obviněn z rasismu poté, co se jeho tmavá modelka proslavila na Instagramu

„Shudu představuje to, co jsem vždy považoval za hezké, ale přitom něco, co nevidím dost často, říká Wilson. Ačkoliv teď dochází k určitým změnám, hodně lidí se ptá samo sebe, co je ve skutečnosti krásné."

Nehledě na tvrzení umělce, že jeho cílem bylo šíření poslání o větších právech a možnostech, a mnozí ho opravdu za to pochválili, někteří lidé na internetu se rozhořčili a oznámili, že vytvořením tmavé modelky chce fotograf vzít práci skutečným ženám s tmavou pletí.

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) Апр 22, 2017 в 6:31 PDT

„Bílý fotograf pochopil, jak mít prospěch z tmavých žen a přitom žádné z nich nezaplatit, napsala jedna z uživatelek Twitteru. Řekněte mi, prosím, jak to, že náš ekonomický systém není založen na rasismu a nenávisti k ženám. Teď jsem si jistá, že je to právě naopak."

Když se Wilsona ptali, co si myslí o této negativní reakci, odpověděl, že neměl žádné špatné úmysly a neplánoval používat Shudu jako komerční modelku.

„Pro mne je ona zvláštní, stejně jako pro miliony reálných afrických mužů a žen."