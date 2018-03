Facebook označil prehistorickou sochu za „pornografii“

Willendorfská Venuše je jedním z nejfamóznějších uměleckých děl doby Paleolitu, je vysoká 11 centimetrů, má velmi vyvinuté tvary, podle názoru vědců představuje bohyni plodnosti a je vytvořena z vápence, horniny, která symbolizovala Matku Zemi. Figurka byla objevena na začátku 20. století u vesnice Willendorf, je součástí sbírky Naturhistorischem Muzeu ve Vídni (Nhm).

Nález, který je důležitou součástí celosvětového dědictví, byl cenzurován sociální sítí Facebook, která ho označila za „pornografii". Nhm je pobouřeno tím, že prehistorické mistrovské dílo bylo cenzurováno a vymazáno.

Obrázek byl zveřejněn na internetu na konci prosinci uplynulého roku italskou umělkyní Laurou Ghiandou, která následně obdržela oznámení o cenzuře: nahá socha byla zařazena do pornografických materiálů, z toho důvodu bylo vyobrazení odstraněno. Zprávu o tomto incidentu uveřejnil umělecký časopis Art Newspaper, a pak se dostala k vedení samotného muzea, které s podivem komentovalo: „Jedná se o prehistorickou podobu ženy, která je jednou z nejpopulárnějších a nejznámějších na celém světě", vysvětluje Christian Köberl, ředitel Nhm. „Podle našeho mínění se taková díla nesmějí zakazovat na Facebooku stejně jako žádné jiné umělecké dílo". Dodal: „Neexistují důvody, které by donutily Nhm ve Vídni ukrývat Willndorfskou Venuši a utajovat její nahotu". Jednání o zakrytí malé sošky 29 500 let staré by se zdálo absurdním, kdyby nešlo o cenzuru nejpopulárnější sociální sítě, řízené především umělým intelektem.

Poté, kdy se zpráva dostala na veřejnost a byla rozšířena na internetu, Facebook se za cenzuru omluvil. „Omlouváme se za tuto chybu", řekl zástupce americké společnosti Afp. Zdůraznil, že „politika ohledně zveřejňování materiálů nepřipouští zobrazení nahoty nebo předpokládané nahoty", nicméně „děláme výjimku pro sochy, a proto taková zobrazení připouštíme".