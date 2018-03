Školák podvedl svoji dívku s učitelkou, kterou pak žaloval u soudu

Za sex se studentem hrozí Melisse Ann Bonkoski 9 až 36 měsíců vězení. Bude rovněž povinna hlásit se na policejním okrsku v místě pobytu po dobu 25 let. Během vyšetřování byla obžalovaná propuštěna na kauci, z práce ji propustili hned po vznesení žaloby loni v létě.

© Fotolia/ Sanchopancho Americký učitel opil studenta pivem a donutil ho k orálnímu sexu

Student, jehož jméno nebylo zveřejněno, sdělil policistům, že jeho vztah s učitelkou začal tím, že s ním a jeho matkou mluvila po telefonu o školních záležitostech. V březnu 2016 začala žena posílat studentovi sms se sexuálními narážkami z jednorázového telefonu. Netušila, že se korespondence z tohoto přístroje dá sledovat.

Bonkoski pak navrhla chlapci, že ho bude vozit domů svým autem, a jednou ho políbila. V prosinci 2016 ho u sebe doma svedla. Chlapcův advokát řekl, že jeho klient nechtěl mít intimní vztah se svoji učitelkou, ale bál se, že ho přestane vozit domů.

Student se rozhodl, že řekne pravdu strážcům pořádku poté, co pocítil vinu vůči své dívce, která našla v jeho telefonu zprávy od učitelky, píše The New York Post.