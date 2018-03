9 festivalových a autorských filmů 21. století, na něž se může dívat obyčejný člověk

Nenávist k arthouse a festivalovým filmům je pochopitelná a často odůvodněná. Ale co se dá dělat, když se chcete připojit k něčemu vysokému a neusnout uprostřed filmu?

Muž bez minulosti

Mies vailla menneisyyttä, 2002, Finsko, Německo, Francie. Režisér: Aki Kaurismäki

Člověk bez minulosti je jednou z nejvíce lyrických prací finského režiséra Aki Kaurismäkiho, který stále natáčí filmy o prostoduchých nekňubech, kteří přežívají v krutém světě pouze díky tomu, že i smrt zapomíná na jejich existenci.

Hlas moře

Mar adentro, 2004, Španělsko, Francie, Itálie. Režisér: Alejandro Amenábar

Velmi důležité (a příjemné) při seznamování s velkým filmovým uměním je učit se vyslovovat zvučná obtížná příjmení nových klasiků. Po dramatu Hlas moře se naučíte vyslovovat Alejandro Amenábar. Javier Bardem zde hraje ochrnutého, ale svým způsobem velmi živého Španěla, který svůj veškerý volný čas tráví bojem za legalizaci eutanázie.

Pod kůží

Under the Skin, 2013, Velká Británie, USA, Švýcarsko, Polsko. Režisér: Jonathan Glaser

Fantastický thriller se Scarlett Johanssonovou a s velice prostým námětem, ale přitom velice zajímavým podáním. Divák musí vynaložit úsilí, aby se vžil do tohoto příběhu o tom, jak se cizinka v podání Scarlett zachmuřeně potuluje po opuštěných ulicích ve snaze najít alespoň nějakou vhodnou oběť.

Zmizení

Brick, 2005, USA. Režisér: Ryan Johnson

Absolutně typický, klasický noir na způsob těch filmů, které byly natáčeny ve válečných letech v USA s Humphrey Bogartem v hlavní roli. Se zápletkami, mrtvolami a zradami. Ale je tady jeden podstatný detail, který obrací tento film naruby: všichni hrdinové detektivního příběhu i samotní detektivové jsou školáci!

Horší už to nebude

Stranger Than Fiction, 2006, USA. Režisér: Mark Forster

Ne zcela komedie od váženého evropského režiséra, který se rozhodl promluvit s divákem o důležitých věcech, pouze v lehké intonaci. Děj se začíná rozvíjet od chvíle, kdy život nudného a otravného daňového inspektora (Will Ferrell) najednou začal komentovat ženský hlas v jeho hlavě.

Seznam smrti

Kill List, 2011, Velká Británie. Režisér: Ben Wheatley

Málo čemu podobný kriminální thriller od jednoho z nejtvrdších současných britských režisérů. Film ukazuje život nájemných vrahů z pohledu obyčejného života, což je úhel, z něhož nejvíce mrazí, a poté se z filmu stává horor s chaotickou střelbou.

Whiplash

Whiplash, 2013, USA. Režisér: Damien Shazel

Nejdůležitější americký festival nezávislých (a ve většině případů unavujících) filmů se nazývá Sundance. Nejlépe uděláte, když si pro začátek zvolíte film Whiplash — senzační drama o konfliktu mezi geniálním učitelem jazzu a trochu méně geniálním studentem — bubeníkem. Film vám na krátkou dobu poskytne pocit, že nezávislé filmy dokáží být neobyčejně fascinující a chytlavé.

Grandhotel Budapešť

The Grand Budapest Hotel, 2014, USA, Německo. Režisér: Wes Anderson

Grandhotel Budapešť je místy smutná komedie o osudu hotelu a jeho stálých obyvatel na křižovatce světových válek. Nejlehčí a k ničemu nezavazující film z našeho seznamu (to je spíš plus než mínus). Nicméně je to čistě autorský film Westa Andersona — perfekcionisty a předního mistra krásných typů moderní obrazovky.



Přežijí jen milenci

Only Lovers Left Alive, 2013, Německo, Velká Británie, Francie, Řecko, USA, Kypr. Režisér: Jim Jarmusch

Jarmusch ukazuje současný život upírů na pozadí degradujícího Detroitu a zvuků unaveného rock-and-rollu. Jeden z nejvíce hypnotických Jarmuschových filmů se vůbec nepodobá tomu, co nám obyčejně podsouvají z obrazovek s upírskou omáčkou.