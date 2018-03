Co se stane, když spadnete do černé díry? Hlavně nepropadejte panice, mohou tam být sloni

Černá díra může skrývat mnoho zajímavého a nečekaného. Byť šance, že vás jedna taková černá díra pohltí, jsou nesmírně malé, koho by ale nezajímalo, co ho tam může potkat. O tom, jaké to tam je, napsal portál Futurism.

Teoreticky mají některé černé díry elektromagnetický náboj a některé ne, avšak všechny mají horizont událostí. Pokud se z ničeho nic ocitnete v černé díře, tak horizont událostí bude pro vás bodem, odkud není návratu.

Pokud překonáte horizont událostí v černé díře s elektromagnetickým nábojem, budete čelit něčemu zcela jinému: Cauchyovu horizontu. Co je za ním, nevíme, a proto je to tak strašně zajímavé, píše Futurism

Byť nevíme, co je za Cauchyovým horizontem, víme, co tam není, a to převládající principy logiky, která nám umožňuje rozumět našemu světu. Časoprostor zde roztáhne hranice možného. Fyzikální zákony přestávají platit a neexistuje žádná spojitost mezi příčinami a následky.

Zde singularita, střed černé díry, kde je zakřivení časoprostoru nekonečné a gravitační síly nekonečně veliké, „může vypouštět slony, planety, radiaci, zkrátka cokoliv," vysvětluje Peter Hintz z Kalifornské univerzity.

Teď ale to nejzajímavější. Vesmír se velmi rychle roztahuje. Proto energie v něm může být mnohem rovnoměrněji rozložena, než jsme se původně domnívali, upozorňuje Hintz. Jestliže tomu tak skutečně je, tak pokud naše vesmírná loď proletí Cauchyovým horizontem dostatečně rychle, může se dostat na druhou stranu.

Kde se ocitneme a co uvidíme, nelze předpovědět. Ale jak by řekl průvodce po galaxii, nepropadejte panice, Hintz se totiž domnívá, že vesmír je plný černých děr. Pokud se vám nebude líbit nové místo, tak prostě skočíte do dalšího vesmíru. „Možná tam bude méně slonů," uzavírá Futurism.