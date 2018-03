Matka fotbalisty londýnského Arsenálu se stala bezdomovkyní

Matka středního záložníka londýnského Arsenálu Ainslie Meitland-Nilese nemá prostředky na živobytí. Uvádí to The Mirror.

Podle informací tisku 38letá Julie Nilesová je nucena žít v kovovém kontejneru o rozměru tři metry čtvereční a vyhýbat se ochrance areálu s kovovým zbožím. „Není tady WC ani mycí prostředky," řekl pracovník služby pro péči o bezdomovce.

„Můj syn Ainslie by mi mohl koupit byt za dvoutýdenní nebo dvouměsíční mzdu. Peníze mu zamotaly hlavu. Zatímco on hraje za Arsenál, já nemám kde bydlet. Je to hrozné. Chtěla bych vědět, co jsem udělala špatně," řekla fotbalistova matka.

20letý Meitland-Nilese vydělává 30 tisíc liber sterlinků týdně a žije v apartmánech v hodnotě 700 tisíc liber. V této sezóně fotbalista odehrál 21 zápasů za „kanonýry" ve všech turnajích. Jako člen Arsenálu získal sportovec Pohár Anglie (2016/17). V roce 2017 záložník spolu s týmem Anglie do 20 let vyhrál mistrovství světa mládeže.