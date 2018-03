V Německu navrhli, aby se státní hymna stala genderově neutrální

Tento návrh předložila ve své zprávě k příležitosti mezinárodního dne žen, píše Bild.

Podle jejího názoru část „bratrsky se srdcem a rukou" je třeba vyměnit na „svěže se srdcem a rukou" a místo slova „vlast" (otčina) použít slovo „vlast"(domov).

Rose-Möhringová připomněla, že v roce 2012 v Rakousku začali zpívat „vlast velkých dcer a synů," i když do té doby v hymně znělo pouze „synové".

Na začátku února byl v Kanadě schválen zákon, podle něhož se státní hymna v angličtině stala generově neutrální. Část národní hymny „Vlastenectví je údělem tvých synů" (angl. True patriot love in all thy sons command) byl zaměněn na "Vlastenectví je údělem všech nás" (angl. True patriot love in all of us command).

Verše, na kterých je založena hymna Německa, byly složeny básníkem Heinrichem Hoffmannem von Fallerslebenen v roce 1841. Od roku 1991 se používá jenom třetí strofa z veršů.