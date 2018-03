Bylo zjištěno nové nebezpečí soli

Vědci z Královské univerzity v Londýně a Severozápadní univerzity v USA zjistili, že příjem velkého množství soli může být nebezpečný pro lidi s vysokým krevním tlakem, a to i když vedou zdravý životní styl. Tato informace se objevila v tiskové zprávě uveřejněné na MedicalXpress.

Odborníci rozebrali jídelníček více než čtyř tisíc lidí ve věku od 40 do 59 let, kteří se zúčastnili průzkumu INTERMAP v letech 1997 až 1999. V průběhu čtyř let byly u dobrovolníků monitorovány zdravotní ukazatele včetně koncentrace iontů draslíku a sodíku ve vzorcích moči, a také váha a krevní tlak.

Výzkumníci zjistili souvislost mezi vysokým krevním tlakem a spotřebou velkého množství soli. Každých sedm gramů chloridu sodného je spojeno se zvýšením krevního tlaku o 3,7 milimetrů rtuťového sloupce. Přičemž ukazatele krevního tlaku se nenormalizovaly, ani když pacienti jedli potraviny s vysokým obsahem draslíku a jiných látek užitečných pro srdeční a cévní systém.

Lékaři doporučují přijímat denně nanejvýš šest gramů soli. Ve Velké Británii přijímají lidé v průměru 8,5 gramů soli denně a v USA, Číně a Japonsku 9,6, 13,4 a 11,7 gramů.